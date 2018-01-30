应勇：更看重GDP背后的高质量发展

上海市长应勇昨天（29日）表示，2017年上海经济运行总体平稳，稳中向好，好于预期，经济增长6.9%，经济总量突破3万亿元（人民币，下同，6200亿新元），跃上了一个新台阶。

但他表示，上海更加看重的是GDP背后的高质量发展，更看重GDP背后人民生活水平的提高，更看重的是GDP背后的增长稳、结构优、效益好、可持续的发展。

据中新社报道，上海市第十五届人民代表大会第一次会议当天闭幕。其后举行的上海市人民政府记者招待会上，应勇表示，上海去年的金融业、信息产业保持了10%的增长，快于面上服务业7.5%的增长。

新能源汽车、工业机器人、高端医疗装备则保持了20%左右的增长，快于面上工业6.8%的增长。

应勇指出，优化营商环境是提升上海城市核心竞争力的核心要素之一，上海这些年的大发展很大程度上取决于国际化、法制化、便利化的良好营商环境。

他说，上海去年针对市场主体的痛点、难点、堵点问题，制定了着力优化营商环境、加快构建开放型经济新体制的行动方案。此外，也制定了市场准入、施工许可、跨境贸易等10个方面的专项行动计划。

上海目前集聚了超过8万多家外资企业，拥有625家跨国企业的地区总部、426家外资研发中心。在沪民营企业所产生的生产总值和税收分别占到上海总量的四分之一和三分之一。

此外，上海去年平均每个工作日新设立企业1184家，活跃度达到80%。

应勇表示，上海今年将推出一批进一步减轻企业负担的政策措施，努力让上海拥有一个行政审批最少、收费最少、效率最高、透明度最高的国际一流营商环境，打造营商环境的“新高地”。

另一方面，对于上海自由贸易试验区深化改革开放和自由贸易港建设，应勇回应称，去年3月批准的上海深化自贸区改革开放的实施方案，主要任务是建设“三区一堡”。

“三区一堡”指的是，建设开放与创新融为一体的综合改革试验区，开放型经济体系的风险压力测试区，提升政府治理能力的先行区，和服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡，实施区内改革和全市面上改革与国际金融中心建设、科创中心建设的联动。

上海也将在中央的统筹考虑下探索建设自由贸易港。

谈及自贸区金融改革的一大创新——自由贸易账户（FT账户）时，应勇表示，原来是在区内主体和境外机构设立FT账户，去年扩大到上海全市，符合条件的科创企业也可以设立自由贸易账户。

到目前为止，自由贸易账户开设已有7万个，累计融资总额超过1.1万亿元。

上海今年还将继续扩大自由贸易账户的适用范围，扩展其功能，为经济发展发挥更大的作用。

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