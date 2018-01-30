中国外交部：望日方与中方共同努力，相向而行

中国外交部发言人华春莹昨天（29日）在北京例行记者会上，应媒体要求评价日本外相河野太郎访华成果。她表示，中日关系当前处于关键阶段，既有积极进展，同时也还面临不少干扰和阻碍。希望日方与中方共同努力，相向而行，推动两国关系尽早回到正常和健康发展的轨道。

据中新社报道，华春莹说，河野访华期间，中国总理李克强、国务委员杨洁篪分别会见，外长王毅同他举行会谈。双方就中日关系及国际地区问题深入交换意见，就以中日和平友好条约缔结40周年为契机，推动两国关系改善发展达成共识。

她表示，中日关系当前处于关键阶段，既有积极进展，同时也还面临不少干扰和阻碍。希望日方与中方共同努力，相向而行，推动两国关系尽早回到正常和健康发展的轨道。

华春莹称，日方近期包括首相安倍晋三就“一带一路”建设有一些积极表态。此次河野太郎也对日方参与“一带一路”建设、探索三方合作表明了积极态度。

她说：“我们多次说了，中方提出‘一带一路’倡议，是希望本着共商共建共享的原则，同各国一道，通过加强基础设施互联互通和彼此发展战略对接，实现共同发展和繁荣。实际上，正如我们已经看到的，共建‘一带一路’为相关国家开辟了更加广阔的发展前景。如果日方对参与‘一带一路’建设持更加开放和积极的态度，无疑对中国和日本各自发展以及中日关系都具有积极意义。”

另据报道，河野太郎访华，双方表示同意采取行动争取尽早实施海空联络机制。

对于机制实施的具体日期是什么时候，华春莹称，中日建立海空联络机制有助于双方增进互信，管控分歧，维护东海和平稳定。此次河野访华期间，双方对两国防务部门建立海空联络机制达成原则一致表示欢迎，愿尽早签署实施。

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