大陆军舰与台军同时营救遇险船员 台媒称罕见

中国海军“济南舰”昨天（29日）零时许，在温州外海成功救起蒙古籍货船两名落水人员。台湾方面也派出军机进行搜救，台媒称，这是两岸罕见地在同一事件中同时执行搜救任务。

海外网今天（30日）引述新华网消息，指前晚（28日）11时许，东部战区联指中心接到情况通报，一艘蒙古籍货船“建宏1号”位温州外海即将沉没。

战区联指中心迅速与地方海事、海警等部门加强协同联动，组织失事货船附近海域的济南舰展开救援行动。

济南舰抵达事发海域后，迅速投放救生圈、吊放小艇，对海面落水人员进行搜救。两名落水船员被成功施救上舰，中方医务人员立即进行紧急救治。

据报道，被救船员一名为印度尼西亚籍，一名为台湾籍，目前意识清醒，无生命危险。

济南舰继续在该海域展开搜救，除发现多处海面漂浮的救生衣外，未发现其他落水人员。

经了解，失事货船共有船员11人，船运公司为瑞邦（台湾）公司，由台中向韩国运输白砂糖。

报道引述台媒报道说，台湾国防部接到通报后，也立即派出军机搜救。这是两岸罕见在同一事件中同时执行搜救任务。

台媒引述军方官员表示，由于位置有些差异，台军飞行员并未与大陆军舰接触。台军在此次行动中派遣了松山S-70C型机一架、嘉义EC-225型机一架，以及屏东C-130型机一架，于前晚10时35分至11时3分，陆续起飞执行搜救任务。

此前，两岸2015年4月也曾同时执行搜救任务。当时“振和168”轮在台湾西犬岛水域翻沉后，两岸搜救力量一直不停地开展搜寻救助。

福建省海上搜救中心调派东海第二救助飞行队专业救助直升飞机“B-7310”等专业救助力量进行搜救。台湾方面则派出两艘海巡船“PP3571”和“PP10037”，在西犬岛附近水域不停地搜寻。

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