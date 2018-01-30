非洲政要驳斥“中国监视非盟”报道

第30届非洲联盟峰会系列会议昨天（29日）在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部结束，会议期间多名非洲政要驳斥了个别西方媒体有关“中国监视非盟”的报道。

据新华社报道，针对法国个别媒体的有关报道，参加峰会的埃塞俄比亚总理海尔马里亚姆·德萨莱尼，昨天在非盟总部对媒体表示，中国没有监视非盟，非中保持着全面和战略性的关系，他不相信相关报道。

非盟委员会主席法基，在峰会闭幕后举行的新闻发布会上也说，他没有发现非盟总部大楼有任何受到监视的迹象，非盟与中国一直保持很好的关系。

此外，塞拉利昂驻埃塞俄比亚大使、常驻非盟代表卡马拉，在会议间歇对媒体表示，他不相信这一报道，中国是塞拉利昂的伙伴，并且给予塞拉利昂大量帮助。

另一方面，中国驻非盟使团团长旷伟霖强调，有关媒体报道内容完全不实。中国援建非盟总部大楼是中国支持非盟的重要举措。中国高度重视和非盟的合作，双方合作不断取得进展。

旷伟霖表示，中非合作是时代潮流，不会受该报道影响，中非关系和中国与非盟关系将进一步加强。

第30届非盟峰会系列会议从上周一（22日）持续至昨天，会议主题为“赢得反腐败斗争的胜利：一条非洲转型的可持续之路”。

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