中国31省区市GDP 18地可“排入”全球前“40强”

中新社今天（30日）报道指出，如果让中国内地31省区市、参加以国家为单位的全球经济排名，那么18地将排入全球“40强”。

在中国2017年国家层面的各项经济数据公布后，各省区市也陆续揭晓了本地2017经济“成绩单”。

在经济总量方面，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海11地的GDP总量突破3万亿元（人民币，下同，6200亿新元）关口，均超过2.5万亿元这一全球榜单中前30强的“分割线”。

其中，广东2017年GDP总量接近8.99万亿元，在连续29年居31省区市首位的同时，在全球榜单上也与排名第14位的西班牙“比肩”。紧随广东之后的是8.59万亿的江苏与7.26万亿的山东。

和前三甲相比，排名第四的浙江的GDP总量出现了一个比较明显的“落差”。不过，该省份的GDP也在2017年首度突破5万亿的关口，在全球国家排行榜上接近排名18位的荷兰。

值得注意的是，2017年，上海GDP达到3万零133.86亿元，成为中国第一个跨过3万亿门槛的城市。

紧随上述11省市，北京、安徽、辽宁等七地2017年位列“2万亿俱乐部”。如果以全球排行榜的前40强为标准，上述地区也都可以“列入”其中。

在内地GDP总量排行榜末端的是五个尚未突破1万亿的省区市。他们分别是甘肃、海南、宁夏、青海和西藏。

其中，西藏2017年以1310亿元的GDP总量排在第31位。但与此同时，在中国国家统计局开展的公众生态环境满意度调查中，西藏的满意度高居榜首。

从增速视角来看，在云计算和大数据等领域持续发力的贵州2017年GDP增速高达10.2%，位居中国全国之首。

当年实现两位数增长的还有西藏，该地增速达到10%。云南以9.5%的GDP增速排名第三，此前持续“领涨”的重庆2017年的GDP增速，也仍然高达9.3%。

值得注意的是，上述四地均来自于中国西部。这显示出中国经济结构变化的良好态势：占全国总量大的东部省份经济增速企稳，成为“压舱石”；发展水平存在落差的西部省份增速提升，全力“补短板”。

在速度榜单上，天津和内蒙古因“挤水分”而备受关注。其中，天津GDP增速由2016年的9%放缓到3.6%，内蒙古GDP增速则从7.2%放缓至4%。

另一方面，多地也降低了其未来经济增长的预期目标。

报道引述中国社会科学院学部委员、工业经济研究所原所长金碚表示，中共十九大后，社会主要矛盾发生变化。从政策的意向或者政策优先顺序排列上面看，虽然增长数据仍很重要，但未必是第一重要了。

金碚指出，各地的关注点目前已经转向质量，逐渐从经济增长率这个单一指标，回归到综合性的指标上。

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