东航、厦航宣布取消176班两岸春节加班机 将免费退票

台湾民航局至今未批准厦航、东航176班两岸春节加班机，东航、厦航今天（30日）上午发表发声明，宣布被迫取消176班加班机。两家航空公司也表示，将为已预定机票的旅客提供免费退票和改期服务。

综合中新网、联合新闻网等报道，东方航空上午发表声明，称该公司为满足春运期间两岸旅客往来需求，安排的106班（往返212班）春运加班航班，仍遭到台湾民航主管机构拒绝核准。

东航表示，现春运在即，为避免对两岸陆客、特别是返乡过节台胞造成更严重的、无法挽回的损失，该公司不得不被迫取消春运加班航班。

东航声明也称，东航对取消航班给旅客带来的不便表示歉意，将为已预订相关航班的旅客提供免费退票和改期等服务。

厦航也表示，随着2018年春节的日益临近，作为一家负责任的航空公司，为了让目前预订和计划预定的旅客尽快提前调整计划，避免再次给两岸人民春运期间返乡和出行造成困难，厦航无法持续等待台湾有关部门的答复。

厦航将被迫取消今年70班春节加班机，并将为上万名已预定机票的旅客提供免费退票和改期服务。

厦航表示，自2008年两岸全面直航至今，厦航台湾航线累计承运了近400万名旅客往返两岸之间，为两岸经贸往来、人员交流搭建了便捷的空中桥梁。

为了尽量减少航班取消对旅客造成的不利影响，厦航将为已预定机票的旅客提供免费退票和改期服务，全力做好服务保障工作。对于航班取消给旅客造成的不便，厦航深表歉意。

厦航也再次强烈呼吁台湾有关部门，能够从两岸人民福祉出发，顺应民意，满足民众迫切需求，不要人为阻挠台湾同胞的返乡步伐。

关于M503航线，大陆国台办发言人马晓光本月17日表示，大陆本月4日启用M503北上航线及衔接线，是为缓解该地区航班增长压力，保证飞行安全，减少航班延误。

此外，上述航线也保障旅客权益，满足亚太地区航空运输发展需要，有利改善两岸航班运营，便利两岸人员往来，符合两岸同胞共同利益，完全不存在单方面开通和影响台湾飞行安全的问题。

大陆民航局发言人19日则表示，对罔顾两岸人员往来尤其是台胞返乡过节需求的做法，漠视两岸人民福祉，伤害两岸人民感情的行径，予以谴责。

该发言人也表示，台湾当局置两岸同胞利益于不顾，拿M503航线大做文章、拿台湾民众的人道需求做筹码，最终受损害的将是两岸航空公司和两岸人民，特别是台湾人民的利益。

免费试阅14天