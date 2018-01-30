腾讯苏宁等四巨头340亿入股万达商业 万达：不会退出房地产

大连万达集团昨晚（29日）公布的消息称，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议，计划投资约340亿元（人民币，下同，70.5亿新元），收购万达商业香港H股退市时引入的、投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。

据中新社今天（30日）报道，万达商业是万达集团旗下核心企业，是全球规模最大的实体商业巨头。

数据显示，截至2017年底，持有已开业商业面积3151万平方米，在中国开业万达广场235个，年客流31.9亿人次。万达集团还拥有文化旅游城、酒店、影院、儿童产业等海量线下消费场景。

万达方面表示，引入新战略投资者后，万达商业将更名为万达商管集团，一至二年内消化房地产业务，万达商管今后不再进行房地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业，各方将推动万达商管集团尽快上市。

作为万达地产业务的主力，万达商业登陆港股仅15个月，便宣布进行私有化，并于2016年9月正式退市。此后，回归A股成为万达商业的重要目标之一。

万达与腾讯、苏宁、融创、京东合作的消息出炉后，有媒体将此解读为万达在互联网巨头“新零售”的竞争中“选边站队”。

对此，万达集团今天发布公告称，纯粹从公司商业利益出发选择合作伙伴，万达仍然是万达商业控股股东，并拥有线上线下融合发展的主导权和决策权，不会“选边站队”，也不会做伤害其他方利益的事。

此外，万达声明，“万达将彻底退出房地产”纯属误读，消息中明确指出是万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。2017年万达集团年报中明确今年成立地产集团，继续开发万达广场重资产等房地产业务。

万达方面表示，腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量，持续支持万达商业加快发展，尽快实现1000家万达广场的目标。

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