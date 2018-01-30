中国“慧眼”卫星正式投入使用

中国首颗X射线天文卫星“慧眼”今天（30日）正式交付使用。在轨测试期间，“慧眼”卫星开展了多个天区的扫描成像观测和对特定天体的定点观测，取得了黑洞及中子星双星观测等初步成果。

据中新社报道，“慧眼”卫星工程是研究黑洞、中子星等致密天体前沿问题的自主创新重大空间科学项目。该星的投入使用使中国高能天文研究进入空间观测的新阶段。

据报道，双中子星并合产生引力波联合观测成果2017年10月全球发布。这是人类首次同时探测到引力波及其电磁对应体；中国“慧眼”参与观测并发挥重要作用，确定了伽马射线的流量上限。

据了解，“慧眼”自2017年6月15日成功发射入轨以来，运行正常，顺利通过在轨测试。此外，高能探测器和低能探测器的能量分辨也达到同类仪器国际最好水平。

测试结果表明，卫星各项功能、性能符合工程研制总要求，具备投入使用条件。

“慧眼”卫星已多次参加了国际空间和地面的联测，获得了银道面扫描巡天、黑洞、中子星、太阳耀发等的大量观测数据。

此外，发布了30多个伽马射线暴的观测结果，直接测量到了目前最强的中子星磁场回旋吸收线，完成了国内最高精度的脉冲星导航试验。

“慧眼”卫星未来也将为中国科学家提供遥远宇宙中的天体（黑洞）、中子星和中子星双星的高灵敏度图像。

报道引述中国科学院副院长相里斌表示，“慧眼”卫星正式在轨交付，进入长期运行管理阶段，标志着“慧眼”卫星科学成果产出新阶段的开始。

相里斌也表示，希望“慧眼”科学家团队在后续工作中进一步加强国际合作、队伍建设、数据共享，吸引更多中国国内外科研工作者参与进来，实现科学产出的最大化，推动中国天文学前沿取得更多重大突破。

此外，中国国家航天局正在积极推进“慧眼”卫星数据管理办法实施，规范“慧眼”卫星数据管理，充分发挥数据的作用，促进数据应用和科学产出最大化。

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