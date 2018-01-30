北京市第十五届人民代表大会第一次会议今天（30日）闭幕。大会选举了北京市新一届人大、政府领导班子，李伟当选北京市人大常委会主任，陈吉宁当选北京市市长。

据中新网报道，北京市人民代表大会是地方最高国家权力机关，拥有立法权、监督权和重大事项决定权等。市人大常委会是其常设机关。

据报道，新任的北京市人大常委会主任李伟，生于1958年1月，江苏张家港人。

资料显示，李伟曾任中共中宣部副秘书长兼全国宣传干部培训中心主任、全国宣传干部学院常务副院长、党委书记，国家广电总局副局长、党组成员，中华全国新闻工作者协会副主席，国家新闻出版广电总局副局长、党组成员，北京市委常委、宣传部部长。

2017年1月，他担任北京市人大常委会主任。

新任北京市长陈吉宁则生于1964年2月，吉林梨树人。

资料显示，他于1981年9月在清华大学土木与环境工程系学习，1986年7月毕业并获学士学位；1993年获英国帝国理工学院土木系博士学位；1992年12月是英国帝国理工学院博士后。1994年12月，他成为英国帝国理工学院助理研究员，1998年回清华大学任教。

陈吉宁曾担任清华大学环境科学与工程系主任，清华大学副校长、校长，中国环境保护部党组书记、部长等职务。

2017年5月，陈吉宁任北京市委副书记，市政府副市长、代市长。

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