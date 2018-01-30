无印良品地图被中国查处 台湾注记错误、钓鱼岛漏绘

中国国家测绘地理信息局昨天（29日）透露说，当局近日查处并通报了第一批“问题地图”，其中包含无印良品商店赠阅的《2017年秋冬家具目录册》中插附的地图等八起案件。

据新华社报道，2017年8月至10月，中国国土资源部、国家测绘地理信息局会同中央网络安全和信息化领导小组办公室等多部门，在全国范围内组织开展了全覆盖排查整治“问题地图”专项行动，查处了一批问题地图违法违规案件。

据报道，这八起案件为“全覆盖排查整治问题地图专项行动”中所查处到的第一批。这八家公司或出版社分别为上海华与华营销咨询有限公司、东莞市龙昌数码科技有限公司、红动中国网、湖南师范大学出版社、湖北蓓尔出版有限责任公司、凤凰网、二十一世纪出版社集团，以及无印良品等。

被查处的公司或出版社的“问题地图”，多半为错绘或未将国界线完整、准确地表示，漏绘南中国海诸岛、钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）、赤尾屿等问题，严重损害了国家主权和利益。

甚至还有出版公司将西藏错误标注为英领地、将南中国海错误标注为支那海等严重问题。

无印良品商店赠阅的《2017年秋冬家具目录册》中、插附的地图被查处原因为，不仅地图无审图号，还存在错绘国界线，漏绘钓鱼岛、赤尾屿和南中国海诸岛等重要岛屿；海南岛与大陆不同色；台湾岛注记错误等严重错误。

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