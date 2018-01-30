故宫博物院再获基金资助修文物

故宫博物院将获得一笔为期三年、总计1500万元（人民币，下同，310.81万新元）的资助，系梅赛德斯-奔驰星愿基金通过北京故宫文物保护基金会，对故宫博物院进行资助。

据中新社报道，梅赛德斯-奔驰星愿基金与故宫博物院公益战略合作签约仪式，昨天（29日）在北京举行。

根据协议内容，梅赛德斯-奔驰星愿基金将通过北京故宫文物保护基金会，对故宫博物院进行资助，在多个领域开展公益战略合作。

其中包括对年久失修的景福宫深入展开“研究性修复”，以期恢复历史原貌，早日面向公众开放；对威胁古建安全的砖石病害合理取样、科学监测、实验分析，保护故宫这一全社会共同的文化遗产。

此外，也提升故宫文物保护修复中无损分析与有机分析能力，对数量庞大的藏品进行更加深入地研究；推动世界古代文明专业领域研究国际交流与合作；举办传统文化宣传与教育活动，特别是为贫困地区希望小学的孩子们开展多项公益活动。

故宫博物院院长单霁翔对新合作伙伴的资助表示感谢。他透露，这项公益战略合作协议自今年开始执行，为期三年，每年故宫将获500万元资助。

梅赛德斯-奔驰星愿基金系梅赛德斯-奔驰携手中国青少年发展基金会共同设立。后者是由共青团中央发起并成立的中国公募型基金会，其发起实施的“希望工程”是中国社会参与最广泛、最富影响的公益项目。

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