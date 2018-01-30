首部《中国儿童青少年身体活动指南》出炉 每天看屏幕不应超两小时

《中国儿童青少年身体活动指南》今天（30日）面世，在充分参考国际上28个指南推荐意见的基础上，提出六至17岁儿童青少年每天身体活动的推荐量。该指南建议，儿童青少年每日应进行至少累计60分钟的中高强度身体活动，且每周至少三天高强度身体活动和增强肌肉力量、骨骼健康的抗阻活动。

据中新社报道，指南提出，儿童青少年每天看屏幕时间应限制在两小时内，并减少持续久坐行为，在课间休息时应进行适当的活动。

据知，相较于儿童营养问题，中国在身体活动领域开展研究相对较少，此前尚无儿童身体活动指南。

据今天新闻发布会上透露的信息，近30年的中国青少年体质监测数据显示，尽管青少年营养和发育水平不断提高，但是部分体能素质指标却呈明显下降趋势。比如，超重肥胖和视力不良比例居高不下。

同时，有调查显示，超过一半的儿童青少年存在中高强度身体活动水平不足。

据报道，中国儿童青少年身体活动指南工作组，由国家儿童医学中心、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心牵头，并联合上海市体质健康研究中心（上海体育学院）和复旦大学附属儿科学院临床指南制作与评价中心三方共同组成。

该工作组集结了来自儿科、运动健康、公共卫生领域的专家，在一年半的时间里，调研梳理来自中国各地学生、家长、老师、医生各方，对儿童青少年身体活动最关注的10大问题。

后经来自中国全国医学界和体育界专家系统审稿，最后完成指南制定。

据透露，2016年的“全国中小学生体育健身效果调研”对中国全国32个省市，近10万名中小学学生的调查结果显示，学生中高强度运动时间和屏幕暴露时间不容乐观。

此次指南还专门强调了公众容易忽视的久坐行为问题。

指南指出，久坐行为对健康的危害是独立于身体活动的。也就是说，即使达到了每天推荐的60分钟的中高强度身体活动量，如果每天仍有较长时间的久坐行为，依然会对健康产生不利影响。

据了解，今天发布的指南内容还包括身体活动与伤害关系；不同气候环境下身体活动建议和对儿童人群发病率较高的哮喘儿童身体活动建议等。

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