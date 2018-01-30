中国工信部：2018年是中国5G的关键年

中国工业和信息化部（工信部）总工程师张峰今天（30日）表示，2018年是中国5G标准确定和商用产品研发的关键年，目前研发试验已进入了第三阶段。

据中通社报道，中国国务院新闻办公室今天召开新闻发布会。国家工信部总工程师张峰在会上表示，2018年是中国5G标准确定和商用产品研发的关键一年，中国将依托第三阶段5G技术研发试验，注重“标准、研发与试验”三项工作同步开展。

对于中国今年是否有可能变成世界第一个5G大国，张峰说，国际标准机构第三代合作伙伴计划（3GPP）将于今年6月份完成制定5G国际标准的第一版本，中国则已在2016年初率先启动了5G研发和试验。

张峰指出，第三阶段的研发将使中国5G系统设备基本达到预商用水平，为后续试验和检测奠定一个好基础。

此外，张峰表示，鼓励中国国内外企业在相关领域更好地合作。

他说，目前除了中国制造商，国际制造商例如爱立信、诺基亚贝尔等都在积极地参与5G的研发和试验。中国工信部将发挥引导作用，推动5G成熟和商用，并积极地引导产业界按照研发的规律，快速稳妥的协同推进5G的发展。

此前，中国电信科技委员会主任韦乐平指出，对于电信运营商而言，5G是网络重构的最佳机遇和抓手。网络架构重构是一场颠覆性变革，而不是“缝缝补补”式的改良。

他预计，未来5G核心网络的架构也将发生重大改变。

据了解，中国4G用户目前近10亿，渗透率达70%，超过了发达国家平均水平。

此外，中国全国建成125个大型、超大型数据中心，云计算关键领域取得突破，部分指标也达到了国际先进水平。

免费试阅14天