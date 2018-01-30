工信部：中国未强制外企转让技术

针对“中国制造2025”相关政策的疑问，中国工业和信息化部部长苗圩今天（30日）再度回应表示，“中国制造2025”所有政策适用于在中国境内的各种所有制企业，包括中资企业，也包括外资企业。

中新社引述苗圩说，“中国制造2025”相关政策始终遵循市场主导、政府引导的基本原则，“决不是政府代替企业大包大揽”。

苗圩指出，中国制造业也会坚持市场化改革方向不动摇，这是实施“中国制造2025”相关政策的基本出发点。

此外，苗圩表示，“中国制造2025”成为中国深度参与全球新一轮科技革命，以及产业变革双边多边合作的一个标志性符号。

他强调，“中国制造2025”是开放、包容的体系。中国与相关国家和地区在战略、标准、技术、人才、高端制造装备等方面，广泛开展了合作与交流。

据了解，中国与德国成立了中德智能制造工业4.0标准化工作组，工信部开展了“中国制造2025”与美国国家制造业创新网络的交流。

此外，还建立了中欧、中法、中意工业能效合作和绿色制造工作组。

另一方面，苗圩表示，中国没有强制外国企业转让技术。

他说：“连计划经济年代中国政府都不可能要求中国国有企业转让技术，到了今天我们去要求一个外商企业强制转让技术，这是绝对不可能的”。

苗圩表示，转让技术遵循自愿原则，是企业的自主选择。

苗圩也说，中国会“一如既往地进一步扩大对外资开放，这个大门是不会关闭的”。

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