绿委不实指控对手 判赔台币100万并登报道歉

民进党立委段宜康四年前协助同党的魏明谷竞选县市长期间，指控竞选对手、中国国民党前立委林沧敏诈领补助款500万元（新台币，下同，22.48万新元），林沧敏向二人提告。法院一审判段宜康、魏明谷二人赔偿30万元并登报道歉，今天（30日）二审则改判二人须赔偿100万元并登报道歉。

据中通社报道，段宜康于2014年11月协助魏明谷竞选彰化县长期间，先后以召开记者会、面簿贴文方式，指控魏明谷的竞选对手林沧敏，在担任曲棍球协会理事长期间，涉用假单据诈领500万补助款。

段宜康之后甚至承诺，若林沧敏查无不法情事，他愿当众吞下三颗曲棍球。魏明谷也制作相关短片供人阅览。

林沧敏认为名誉受损，向段宜康、魏明谷提告。

在林沧敏提告后，廉政署2015年未传唤林沧敏即宣布以查无不法结案。

法院一审时认为，段宜康、魏明谷二人仅从单据径自臆测，却未尽查证义务，判决二人应赔偿林沧敏30万元并登报道歉。段宜康另还须将面簿上不实指控内容删除。

案经上诉，法院二审时认为，林沧敏被控诈领补助款部分，经查无不法已经结案，可见“林沧敏诈领补助款”的言论并非真实。

法院认为，段宜康的言论及魏明谷制作的短片，使林沧敏名誉受到贬损。考量这些言论至今仍刊登在段宜康的面簿上，且经媒体大篇幅报道，造成林沧敏的名誉受损程度甚大，因此提高赔偿金额，判决二人须共同赔偿100万元、登报道歉，且段宜康须删除这些言论。

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