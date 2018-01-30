中国外交部：欢迎新加坡有关RCEP的表态

（早报讯）中国外交部欢迎新加坡总理公署部长陈振声上周有关区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）的表态，并表示愿与包括新加坡在内的各方加强沟通与协调，力争尽快结束谈判，为区域经济一体化的进程贡献力量。

陈振声1月25日在瑞士达沃斯出席世界经济论坛期间接受中国媒体《财新》访问时说，亚细安（中国称东盟）和中国今年最优先的任务是谈成RCEP，新加坡对RCEP抱有很高的期望，相信谈成后将给全球经济体系设下一个更高的标准，向世人展示高度开放自由的贸易系统能让所有人获益，而中国因为有很强的中央政府，这方面将可以做得很好，确保收益更均衡地分配到不同区域。

中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上回应《中国日报》提问时说：“我们也注意到了陈振声部长的有关表态，对此表示欢迎。区域全面经济伙伴关系协定是亚太地区最重要的自由贸易谈判之一，达成以后，将成为世界上涵盖人口最多、成员构成最多元、发展最具活力的自由贸易区，早日达成RCEP无疑是有利于提振区域和全球经济发展的信心，也有助于推进亚太自贸区的进程。”

华春莹说：“中方一贯高度重视RCEP的谈判，坚定地支持东盟发挥核心的引领作用。我们愿与包括新方在内的各方加强沟通与协调，落实好去年11月RCEP首次领导人会议的共识，力争尽快结束谈判，为区域经济一体化的进程贡献力量。”

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