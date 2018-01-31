空污费扩大征收 冲击台湾逾八千企业

台湾开征20余年的空气污染防制费，遭批评“越征空气越糟”。台湾环保署昨日预告“固定污染源空气污染防制费收费费率”修正草案，未来固定污染源空污费征收项目不再限于硫氧、氮氧化物，将扩大把悬浮微粒、细悬浮微粒、戴奥辛、铅、镉等重金属都纳入，预计每年可加收十五亿元（新台币，下同）。

台湾联合报报道，台环保署空保处长蔡鸿德说，后续会办理研商会、公听会，最快七月一日公告实施。其中事业单位最关心空污费率，若以细悬浮微粒为例，至少有八千家事业体受影响，以台电、中钢、台泥为大户。

草案中指出，考量总悬浮微粒对呼吸系统、心血管疾病等皆有影响，基于维护国民健康及改善空品，拟扩大征收营建工程外的固定污染源排放管道、堆置场和接驳点等，所排放的粒状污染物空污费，如该总悬浮微粒中再含有铅、镉、汞、砷、六价铬及戴奥辛等，再进行加征，期望藉由经济管制手段，减少悬浮微粒排放。

草案相关征收费率，比环保署原本去年对外公布的还高，例如悬浮微粒每公斤多二到十一元，重金属、戴奥辛部分也从每公斤十六元大幅上升。蔡鸿德说，费率是环保署经过再计算，比照美国相关标准后最后拟订，希望藉此强迫业者加强减少排放，就不用缴这么多空污费。

若以排放戴奥辛较大宗的中钢来说，草案若上路，每年只要多缴20万元，外界仍质疑太少，对业者恐怕不具效果。蔡鸿德说，这已是全世界最严的标准。

水资源联盟发言人陈椒桦说，现在很多老旧排放管测不到排放数据，排放空污测不到，就免缴空污费，是环保署要注意的问题。

免费试阅14天