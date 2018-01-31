英国首相今起访华 有何看点？

英国首相特雷莎·梅将于1月31日至2月2日对中国进行正式访问，并举行新一轮中英总理年度会晤。

中新网报道，中国外交部发言人华春莹介绍，此访是特雷莎·梅就任英国首相后首次正式访华。访问期间，中方领导人将分别同梅首相会见、会谈，两国领导人将就中英关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。梅首相还将赴上海市和湖北省武汉市参观访问。

“梅首相个人对英中关系非常重视。”英国驻华大使吴百纳说，英中关系无疑将持续稳定向前发展。

这是特雷莎·梅出任英国首相18个月来首次正式访华。伦敦政治经济学院外交与国际战略研究中心中国项目主任、高级研究员于洁对媒体分析称，大国高层互访的日期，向来是双方根据各自议程反复“对表”的结果，特蕾莎·梅此次访华行程一延再延，主要原因在于去年以来英国内部问题不断：英国脱欧谈判进程迟缓；提前大选引发出人意料的政局混乱；恐怖袭击事件噩耗频传。这一系列棘手难题，迫使特蕾莎·梅必须首先做好内部安定工作，确保政府平稳运转。

有专家认为，中英两国在多领域合作有坚实基础和广阔前景，在“脱欧”带来不确定性的背景下，英国更需要借力发展。

据英国媒体报道，随访代表团将是特雷莎·梅就任首相以来出访的最大规模贸易代表团。除了国际贸易大臣利亚姆·福克斯等高级官员，代表团成员来自40多家英国企业、金融机构、高等院校、贸易协会等，其中包括英国石油公司、汇丰银行、伦敦证券交易所集团。

英国媒体认为，从行程安排上看，意味着金融与教育合作可能成为这次访华的亮点。

报道称，论及中英关系，“一带一路”可谓浓墨重彩一笔。吴百纳表示，英国是中国在“一带一路”建设中的天然合作伙伴。英方期待在三个领域发挥优势，参与“一带一路”合作：首先是基础设施建设合作，第二是金融合作，第三是国际多边组织合作。

对此，华春莹表示，“一带一路”是中英双方可以充分发挥各自优势积极开展合作、而且可以实现互利共赢的一个重点领域，中英双方政府和市场机构都有意愿在共建“一带一路”框架下发掘更多合作机遇、拓展更广阔发展前景。

此外，中国驻英国大使刘晓明日前在英国媒体撰文指出，梅首相此时访华，将有力推动中英关系“黄金时代”进入加速发展的新时期。他期待，梅首相访问将给两国关系带来三个变化：一是打造政治互信“深化版”，二是打造务实合作“提质版”，三是打造两国国际协作“加强版”。

华春莹说，相信梅首相此访将有助于推动中英关系“黄金时代”持续深入发展，也有助于推动中国与欧洲和西方的合作再上新台阶。

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