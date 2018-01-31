英首相今起访华 中国外交部：将有助推动中西方合作再上新台阶

中国外交部发言人华春莹昨天（30日）在北京例行记者会上表示，中方相信英国首相特雷莎·梅访华将有助于推动中英关系“黄金时代”持续深入发展，也有助于推动中国与欧洲和西方的合作再上新台阶。

据中新社报道，特雷莎·梅今天（31日）将正式开始访华。英国驻华大使吴百纳前天（29日）举行吹风会表示，英方对英中关系黄金时代的承诺会保持一致、坚定和稳固。

此外，英国看到“一带一路”倡议的巨大潜力，是中国“一带一路”建设的天然伙伴，英中将就此保持密切合作。英国是首个加入亚投行的西方大国和欧洲国家，在对华合作方面起到过“表率”作用。

对于中方是否希望中英合作继续引领潮流，华春莹回应说，应中国总理李克强邀请，特雷莎·梅今天开始到2月2日，将对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤。

她表示，中方高度重视中英关系和特雷莎·梅即将对中国进行的正式访问。希望特雷莎·梅此访取得积极成果。

华春莹指出，当前中英关系良好，面临新的发展机遇。中方注意到吴百纳在接受媒体采访时表示，英国是中国在“一带一路”建设中的天然合作伙伴，英中将就此保持密切合作。

她说，的确如此，“一带一路”倡议是一个开放包容的合作平台，已成为广受欢迎的最重要的国际合作平台。英国政府和特雷莎·梅多次表示支持“一带一路”倡议，去年5月专门派特使财政大臣哈蒙德到北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛。

华春莹也表示，“一带一路”应该说是中英双方可以充分发挥各自优势积极开展合作、而且可以实现互利共赢的一个重点领域，中英双方政府和市场机构都有意愿在共建“一带一路”框架下发掘更多合作机遇、拓展更广阔发展前景。

此外，中方认为，中英加强“一带一路”框架下务实合作潜力巨大、前景广阔，不仅对两国和两国人民有利，也有助于世界经济的持续复苏。

华春莹说，中英双方目前正就此访的安排和成果做最后的积极准备和密切的沟通协调，相信特雷莎·梅此访将有助于推动中英关系“黄金时代”持续深入发展，也有助于推动中国与欧洲和西方的合作再上新台阶。

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