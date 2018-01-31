模拟解放军攻打花莲港 台军举行反突击演练

台湾总统蔡英文近日承认中国大陆对台“武统”的可能性，导致“武统论”在台升温。台湾战备部队昨天（30日）进行花莲港反突击作战缩短距离演练，模拟大陆人民解放军突击花莲港地区，夺取重要设施后，准备开展大规模进击。台湾陆空两军出动眼镜蛇直升机、F-16战机等武器，利用全面火力抵抗。

据网媒“香港01”报道，演习中，担任守备部队的花防部战备部队，先由F-16战机以空中战场侦查方式，对花莲外海不明舰艇实施侦测。接着由空军防空营以“天兵”雷达车及“麻雀”导弹，模拟击落向港区接近的敌军机群。

台军后以155毫米榴弹炮及CM22迫炮车，向登陆的敌军实施前期火力压制；台军狙击手成功狙击数百米外的敌军。侦搜组编组轻型战术轮车及机车其后沿两路实施搜索，成功驱离敌军警戒人员。

之后，台陆军航特部AH-1W眼镜蛇攻击直升机以空中优势火力，摧毁花莲港敌军补给车队，再由机步战斗队以M60A3战车及M113运输车，采取分进方式，对登陆的敌军发起步战协同攻击，歼灭花莲港区多数敌军。

F-16战机则对逃窜的敌军实施空中攻击。

最后，由CM22迫炮车以火力延伸射击，打击退却的敌军，再由AH-1W眼镜蛇攻击直升机持续追击逃散的敌军，完成战场扫荡。

台军官员称，此次演习是为了验证操演部队地空联合作战等能力。若遇上威胁，部队集结时间白天为15分钟、夜间25分钟，整装完毕后可以前往迎敌。

自蔡英文就任台湾总统以来，两岸关系一直处于冷点，大陆的统一时间表也对蔡英文政府造成压力。

蔡英文本月下旬一改对大陆“武统”的看法，认为“没有人会排除这个可能性”。台国防部事后也赶紧表态，称台军要自立自强，会安排1月底台军三军操练。

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