开封发掘出中国古代都城中最早方形瓮城 填补古代都城考古史空白

为重现开封“城摞城”奇观而进行的北宋东京城顺天门遗址考古发掘，历经五年取得重大突破，发掘清理出中国古代都城中最早的方形瓮城，填补了中国古代都城考古史的一项空白。

新华社今天（31日）引述河南省文物考古研究院院长刘海旺说：“这一发掘为研究北宋东京城的布局、古代都城城门形制演变、八朝古都开封的城市发展史、黄河泛滥史等提供了前所未有的珍贵考古资料。”

唐代以前，瓮城主要见于军事重镇。到了宋代，瓮城第一次出现在都城建设中。

开封市文物考古研究所副所长葛奇峰说：“北宋东京城的都城地位在全国形成引领和示范效应，这一筑城规制被写进宋代《营造法式》之中，成为后世修筑都城城池的定制。”

北宋东京城的外城是一座城高池深、壁垒森严的军事城池，顺天门是其西墙上连接御道的正门，始建于五代后周，废弃于金代灭亡时期，共计存用277年。

宋神宗时期，为了加强城门防御功能，于1075年开始修建瓮城城门以及敌楼、马面、马道、壕堑等。

此次考古揭示了五代至北宋时期顺天门主城门由单门道到三门道、瓮城从无到有的变化过程，以及其规模、形制、城门基础建筑方法等。

发掘显示，顺天门瓮城是一座方形瓮城，整个门址呈长方形，南北长约160米、东西宽约100米，为“直门两重”。

城门和瓮门均为砖砌而成，整个瓮城城墙主体使用黄褐色纯净黏土夯筑而成。瓮城城墙现存宽度为18至20米，残存高度一至四米，距现地表深五至九米。

顺天门的主城门为一门三道布局，南北面宽54.2米，东西进深23.8米，由墩台、隔墙、门道组成。

古都开封地处黄河南岸，历次黄河水患使开封从战国时代到清代2000多年间的六座古城池深深淤埋于地面之下，不同时期城址上下垂直抬升、而非水平移动的“城摞城”特征，在世界城市发展史上罕见。

1982年，顺天门在宋城文物调查钻探中被发现。经国家文物局批准，开封市2012年4月启动“城摞城”顺天门遗址项目。

五年来，发掘面积3500余平方米，清理出宋代至清代房基、灰坑、窑址、水井和田地、树木遗迹，出土器物标本2900件（套）及大量陶瓷器残片。

刘海旺说：“这是北宋东京城遗址考古史上规模最大、发掘地层最完整的一次考古发掘，也是首次对东京城城门遗址进行的考古发掘。”此次考古也是古今重叠型城址考古的一次有益探索。

免费试阅14天