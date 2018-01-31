曾被错关15载 周远获国家赔偿191万余元

新疆高级法院官网昨天（30日）下午公布了“周远案”国家赔偿结果，决定赔偿被侵犯人身自由赔偿金141.8万余元（人民币，下同，29.36万新元），精神损害抚慰金49.6万余元，合计191万余元。周远此前因女生被刺下体案被错关15年，期间其母一直为他申诉。

据澎湃新闻等中国媒体报道，国家赔偿决定书称，依据生效判决确定的法律事实，周远于1997年5月22日被刑事拘留，2012年5月21日刑满释放，其实际被羁押共计5479天，2016年全国职工日平均工资为258.89元，合计141万8458.31元。

此外，综合考虑本案中赔偿请求人被错误定罪量刑、刑罚执行给其生产、生活造成的影响及本地平均生活水平等因素，决定按照赔偿总额的35%赔偿其精神损害抚慰金49万6460.41元。

上述赔偿决定书第三项还指出，要在侵权行为影响范围内为周远消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。

根据此前报道，从1991年起，新疆伊宁市不断发生有人潜入民宅或学校宿舍侵害女性事件。警方多年一直未破案，累积案件达几十起。

1997年5月16日，伊宁市三中女生宿舍再次发生女生被刺下体事件。第二天，周远被警方从家中带走。

1998年8月，伊犁地区中级法院以故意伤害罪一审判处周远死刑，缓期两年执行。

不过一审期间，疑犯霍勇被警方抓获，其供认的作案手段、作案对象与周远案极其相似。因该案疑似出现“一案两凶”，周远被称为“新疆版聂树斌”。

多年来，其母李碧贞一直坚持为其申诉。自周远1997年被抓，经历两次重审、一次再审，他被判处的刑罚也从死缓改为无期，再改判15年，至2012年获释。

2017年11月30日，新疆高院对周远案再审公开宣判，认为该案事实不清、证据不足，当庭改判周远无罪。

周远及其律师于同年12月7日正式提交国家赔偿申请书，新疆高院经审查后立案。

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