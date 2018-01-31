英首相飞抵武汉开启三天访华行程

英国首相特雷莎·梅今天（31日）起对中国进行为期三天的国事访问，这是她就任首相18个月以来的首次访华之旅。

特雷莎·梅今天早上8时07分乘专机飞抵湖北武汉开启此访。中英双方都表示，希望通过此次访问进一步密切两国关系，推动中英关系“黄金时代”持续深入发展。

据央视今天报道，中国驻英国大使刘晓明、湖北省副省长童道驰和英国驻华大使吴百纳当日到机场迎接特雷莎·梅。

据悉，特雷莎·梅在武汉仅停留一个上午，行程相当紧凑：第一站前往武汉大学出席湖北英国教育文化交流展，并与学生互动交流。随后她会考察长江水资源及水生物保护情况。

在武汉的最后一程，她将于中午时分前往黄鹤楼，登楼远眺武汉三镇风光，并欣赏京剧表演。

随后，特雷莎·梅将飞赴北京，出席新一轮中英总理年度会晤。访华期间，中方领导人将同特雷莎·梅分别会见和会谈，就中英关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

英国媒体称，特雷莎·梅此次访华，随行人员超过50人，都是英国商业、学术领域的代表人物。

参考消息网今天引述天空新闻台报道，指随特雷莎·梅访华的商人包括英国石油、汇丰银行及伦敦证券交易所等高层人员。

这也是特雷莎·梅历次出访中规模最大的一次。就连鲜少出现在公众面前的首相丈夫菲利普也一起前往中国，足见英国政府对此次访华行程的重视。

出发前，特雷莎·梅向媒体表示，此访将进一步密切两国关系，把握两国关系的“黄金期”。中国商机无限，英方希望可以帮助英国企业从中分得一杯羹。

中国外交部网站昨天（30日）消息指，中国外交部发言人华春莹当天表示，中方希望特雷莎·梅此访取得积极成果。中英加强“一带一路”框架下务实合作潜力巨大、前景广阔，不仅对两国和两国人民有利，也有助于世界经济的持续复苏。

华春莹表示，相信特雷莎·梅此访将有助于推动中英关系“黄金时代”持续深入发展，也有助于推动中国与欧洲和西方的合作再上新台阶。

中国新闻网此前报道说，中国驻英国大使刘晓明日前撰文，指特雷莎·梅此时访华，将有力推动中英关系“黄金时代”进入加速发展的新时期。

他表示，衷心期待特雷莎·梅此访给中英两国关系带来打造政治互信“深化版”、打造务实合作“提质版”、打造两国国际协作“加强版”三个变化。

英国驻华大使吴百纳日前则强调，英中关系无疑将持续稳定向前发展。英方期待在基础设施建设合作、金融合作、国际多边组织合作三个领域发挥优势，参与“一带一路”合作。

中国新闻网今天指出，今年以来，已有多名欧洲国家政要来华访问，包括法国总统马克龙、北欧和波罗的海七国议长等。

其中，北欧和波罗的海七国议长的首次联合访华，被外界视为“来之不易的创举”。报道指出，中国同欧洲国家政要互动频密，引发关注。

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