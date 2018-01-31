于伟国当选福建省人大常委会主任 唐登杰当选福建省省长

福建省第十三届人民代表大会第一次会议，今天（31日）上午选举于伟国为福建省人大常委会主任，选举唐登杰为福建省省长。

据中新社报道，于伟国生于1955年10月生，山东威海人，1973年1月参加工作，1975年12月加入中共，中国人民大学中国语言文学系中国文学专业毕业，大学学历。第十八届中央候补委员，十九届中央委员。

官方公开简历显示，于伟国曾先后担任中共中央办公厅秘书局秘书，厦门市市长助理、副市长，厦门市委常委、秘书长，厦门市委常委、组织部部长，厦门市委副书记、组织部部长，福建省委组织部副部长（正厅长级），福建省委组织部部长，福建省委常委、组织部部长，福建省委常委、厦门市委书记，福建省委副书记。

他2015年11月任福建省副省长、代省长、党组书记；2016年1月任福建省省长；2017年10月任福建省委书记。

唐登杰则生于1964年6月，江苏建湖人（上海出生），1991年8月加入中共，1986年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，第十九届中央候补委员。

唐登杰曾先后担任上海市副市长；中国兵器装备集团公司董事长、党组书记；工业和信息化部副部长、党组副书记，国家航天局局长，国家原子能机构主任，国家国防科技工业局局长、党组书记等职。

他2018年1月任中共福建省委副书记，福建省副省长、代省长、党组书记。

另一方面，此次会议上，张广敏、黄琪玉、邓力平、潘征、吴洪芹、檀云坤当选福建省人大常委会副主任，张志南、杨贤金、李德金、田湘利、隋军、郑新聪、郑建闽当选福建省副省长；刘学新当选福建省监察委员会主任。

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