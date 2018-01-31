马英九春联炙手可热 全台24处限量开放索取

台湾前总统马英九春联炙手可热，原本台中市只有立委江启臣服务处一个索取点，但索取踊跃连电话都很难打进去。马英九办事处昨日在台中紧急加设国民党市党部为取点，上午电话又占线，加派人力还是接不完。

台湾联合报报道称，党部人员说，马英九与太太周美青联名，亲笔字迹工整又有书卷气，今年的春联内容为“海宇熙春金鸡去，乾坤生意骏犬来”，很受欢迎，一大早就有不少人手脚快上门索取。

江启臣丰原服务处去年就提供马英九春联，两天索取完毕，今年服务处人员电话更是接到手软，服务处副主任涂力旋苦中作乐说“赞叹马总统”。

对马英九春联有兴趣民众，可至全台24处索取，包括：台东县政府、连江县政府，国民党新北市党部、高雄市党部、花莲县党部，台北市内湖区、新北市淡水、八里、新庄、林口区党部，以及立委蒋乃辛、李彦秀、江启臣、黄昭顺、孔文吉、杨镇浯与前立委吴育昇办公室索取。此外，马英九嫡系子弟兵，国民党发言人钟沛君与马办发言人徐巧芯联络处，以及台南市议员谢龙介、台东县议长饶庆铃与花莲县林有志等人服务处也可索取。

报道指，马英九现象值得玩味，有人对马英九仍表不满，但今年抢春联的人爆増，还加开索取点，显示今年选举可能刮起马英九旋风。

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