蔡英文称不排除大陆武统 国台办回应

中国大陆国台办发言人马晓光今天（31日）上午，在例行新闻发布会上表示，陆方将继续坚持“和平统一、一国两制”方针，推动两岸关系和平发展，推进“祖国”和平统一进程，以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。

据海外网报道，台湾总统蔡英文日前接受专访，在被问及大陆是否会对台湾动武时称，“没有人会排除这个可能性”，这要看大陆方面是否理性。

对此，马晓光说，2016年5月20日以来，民进党当局拒不接受“九二共识”，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础。此外，也在台湾放任纵容“去中国化”“渐进台独”活动，阻挠两岸交流合作，打压、迫害支持发展两岸关系和和平统一的党派团体和人士。

马晓光表示，“台独”势力鼓噪“公投”“修宪”，挑动两岸敌意，破坏两岸关系和平发展。当前，两岸关系出现的复杂严峻的局面，责任完全在台湾当局。

此外，马晓光指出，尽管两岸关系面临的复杂因素增多，风险挑战增大；但陆方完全有信心、有能力应对挑战、把握方向，推动两岸关系继续克难前行。

他说，陆方将继续坚持“和平统一、一国两制”方针，推动两岸关系和平发展，推进“祖国”和平统一进程，以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。

同时，陆方也坚决维护国家主权和领土完整，有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋，绝不容忍国家分裂的历史悲剧重演。

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