国台办：大陆将想方设法协助台胞返乡过年

针对M503航线引发的争议，中国大陆国台办发言人马晓光今天（31日）上午，在例行新闻发布会上表示，台湾当局不批准东航、厦航的春节加班机申请，大陆将想方设法协助台商、台胞返乡。对因此不能回家者，大陆也会善加照顾，让台胞、台商在大陆过好年。

据联合新闻网报道，马晓光也批评台湾当局，将M503航线与春节包机两件不相干事，以此方式限缩两岸交流，不惜拿台商当人质进行两岸对抗，是十分愚蠢不得人心的。

他说，如果台湾当局下一步主意打向定期航班，破坏2007年来两岸达成的多项民航交流协议，将会是“千古罪人”。

另一方面，台方认为，W122和W123航线与金门、马祖终端空域距离过近，可能使双方航机发生空中接近或者撞击意外，引发飞安问题。

对此，马晓光表示，根据国际民航组织（ICAO）规定，只要保持安全间隔距离，就不会对往返台湾与金门、马祖间的航线安全造成影响。依据ICAO规定，空中交通管制员应当根据仪表飞行规则的条件，配备垂直间隔和侧向间隔，配备了任何一种间隔，两家航空器都被认为是安全的。

马晓光指出，事实上，飞行在W122、W123航线上的航班，与金门、马祖起降的航班，均同时具有侧向间隔和垂直间隔。

马晓光说，根据福州、厦门、金门及马祖设计并公布的航线，W123航线与台方的W6航线、W122航线与台湾的W8航线最小侧向间隔分别是33公里和23公里，这样的间隔均远大于国际民航组织规定的侧向间隔标准。

在垂直高度方面，去往厦门的航班和去往金门的航班飞行高度差超过1000米，去往福州的航班和去往马祖的航班飞行高度差超过了3000米，均远远超过国际民航组织规定的垂直间隔标准。所以说，衔接线是安全的。

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