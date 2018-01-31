“主战派”翻盘 台妇联会决议拒签行政契约

台湾妇联会今天（31日）上午举行会员代表大会，中午举行投票，最后以31票反对、28票赞成，决议否决与台内政部、党产会签定行政契约。与会人士表示，反对签定行政契约者已过半，接下来就要启动“法律战”。

据联合新闻网报道，台行政院党产会发言人施锦芳则表示，将照原订计划处理，党产会将于明天（1日）上午召开临时委员会，按照党产条例的相关规定来认定妇联会是否为中国国民党的附随组织。

据报道，妇联会中的“挺辜严派”与“挺雷倩派”从昨晚（30日）交火到今天大会。挺辜严派掌握过半会员优势，首轮发言中，一面倒反对签定行政契约，仅一人表态支持，大会最后推翻签署行政契约案。

妇联会主委雷倩会前指出，摆在妇联会面前只有两个选择：拒绝行政和解，直接面对政府公权力的调查或处分；或者是决定签行政契约，用积极方式转型为公益组织。不过，最后仍是“主战派”抬头。

雷倩提醒，若今天妇联会不通过签署行政契约，内政部可以撤换全部的常委会，直接指派人接管妇联会，并质问说，届时究竟还有谁可以代表妇联会提出法律诉讼？

前常委潘维刚则反问说：“今天是什么年代，还要割地、赔款又为奴？拒签不公不义的行政契约才是当务之急。”

她表示，现在所有“姐姐妹妹”要一起站出来，一起来支持妇联会、社会公理正义、民主法治的延续，这是一个关键的时刻，大家为历史负责。

据报道，妇联会上午举行会员代表大会投票决议，拒绝与内政部、党产会签定行政契约。

在后续的临时动议中，有会员提议要求雷倩必须辞去主委职务。对此，雷倩怒斥说：

“如果不能掩护大家到安全的地方，我怎么辞，有没有想过，如果被撤，连负责人去代表签律师委托都不可能了。”

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