鸿海股东会批准富士康工业互联网申请A股上市

鸿海集团今天（31日）召开临时股东会，董事长郭台铭到场说明并讨论富士康工业互联网（FII）申请A股上市方案，结果有七成股东赞成。郭台铭也表示，会协助台湾股民到中国大陆开户申请新股认购。

据中通社报道，鸿海董事会去年12月中旬通过子公司FII首次公开发行A股，并申请在上海证券交易所上市的议案。这也是继鼎鹏之后，第二家泛鸿海集团争取赴大陆挂牌的公司。

鸿海今天再召开股东会讨论上市案，讨论议案通过，郭台铭指出，若上市案在大陆通过，会找适当时间跟大家说明。

在表决过程中，有不少老股民询问若成功上市，要怎么买？郭台铭强调，今天鸿海有这么好的机会，他当然希望老股民们有优先权利，会协助他们抽签，甚至有优先认购权。

郭台铭表示，议案通过后，会组一个团队代办所有申购程序，用最低的成本来帮忙大家办理。在开户方面，愿意请律师会计师整合一个部门到大陆开户。

股东会上，郭台铭也谈到台湾股市。他说，台湾股市有信息不对称现象，散户与外资得到信息不一样。此外，外资喜欢把鸿海与苹果挂在一起，其实鸿海已经从硬体公司转型到平台公司。

郭台铭说，FII做的是平台整合，整合工业大数据、智能制造、云端、数据安全管控、智能供应链及区块链金融。

他强调，鸿海已不是代工厂，以目前拥有的数据、结构、程式及分析，已是离大数据、人工智能非常近的制造业。

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