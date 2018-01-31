国台办：继续为在陆台胞推出力度更大、含金量更高政策措施

中国大陆国务院台办发言人马晓光今天（31日）在北京例行新闻发布会上指出，对于部分在大陆工作、学习、生活的台胞反映的一些具体问题，国台办高度重视。该办将会同有关部门和地方，继续推出力度更大、含金量更高的政策措施。

据中新社报道，马晓光介绍，春节前夕，中共中央台办、国务院台办主任张志军、副主任刘结一、龙明彪，主任助理周宁，海协会会长陈德铭分五路，分别到北京、上海、福建、河南、河北、广东、广西、江西、安徽、江苏、陕西、甘肃等12个省区市，走访台资企业、学校、社区和台胞家庭，慰问台商台干、台湾师生、台湾记者等台胞群体。

此外，也了解他们在大陆工作、学习、生活和生产经营情况，调研去年出台的20多项便利政策的落地实效，听取意见和建议。

马晓光表示，在走访慰问过程中，台商台生台胞普遍反映，在大陆工作、学习、生活的条件越来越好，更坚定了在大陆发展的信心。

对于部分台胞反映的一些具体问题，国台办高度重视，将会同有关部门和地方，认真贯彻中共十九大提出的“逐步为台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇”，继续推出力度更大、含金量更高的政策措施。

马晓光介绍，在大陆工作的台湾居民，可以根据当地有关规定，申请商业贷款买房，也可以按照有关规定缴存住房公积金，在此之后申请住房公积金个人住房贷款。

此外，在大陆高校就读的台生可以和大陆同学以同等条件参加全国医师执业资格考试。这两个具体的问题，在政策上已经解决。

他也指出，各地各有关方面近年来根据台湾青年的实际需求，积极为他们到大陆就业提供便利。例如，上海台资企业协会已连续多次在台北举办征才博览会，温州市也举办面向台湾青年的人才对接会，在两岸企业家峰会主办的两岸青年就业创业研讨会上，也专门提供就业岗位供台湾青年选择。

马晓光指出，今后将继续支持举办此类活动，进一步畅通台湾青年来大陆就业的渠道。

另一方面，在大陆高校就读的一位台湾女生，近期在其社交媒体平台上发布了以“台湾女生逛大陆五线城市”为题的微视频，谈及对西北城市生活及大陆扶贫工作的感受。这条视频迅速在两岸引发关注，浏览量超过2000万。

对此，马晓光表示，让贫困人口和贫困地区同全国人民一道进入全面小康社会，是中共的“庄严承诺”。大陆的繁荣发展带来人民生活水平的不断提高。

他指出，中共十八大以来，中共和政府贯彻以人民为中心的发展思想，把脱贫攻坚摆到了治国理政的突出位置。在过去五年里，脱贫攻坚战取得了决定性进展，有6000多万贫困人口实现了稳定脱贫，贫困的发生率从10.2%下降到了4%以下。贫困地区的面貌也随之发生了巨大变化。

马晓光认为，台湾青年用亲眼所见、亲身所感来传播分享这一变化，这是很自然的事情。

免费试阅14天