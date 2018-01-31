李玉妹当选广东省人大常委会主任 马兴瑞当选广东省省长

广东省第十三届人民代表大会第一次会议，今天（31日）上午在广州举行第三次全体会议，选举李玉妹为广东省十三届人大常委会主任，选举徐少华、黄业斌、罗娟、吕业升、王衍诗、王学成为副主任，王波为秘书长。

据中新社报道，会议也选举马兴瑞为广东省人民政府省长，选举林少春、许瑞生、李春生、黄宁生、叶贞琴、陈良贤、欧阳卫民、余艳红为副省长。

此外，会议选举施克辉为广东省监察委员会主任，龚稼立为广东省高级人民法院院长，林贻影为广东省人民检察院检察长。

据报道，新一届广东省人大常委会、广东省人民政府领导成员，会后与媒体见面。

马兴瑞在见面会上表示，“新时代”要有新气象，新班子要有新作为。作为新一届广东省人民政府领导班子，感到肩上的担子沉甸甸的，感到一刻也等不起，一刻也懈怠不得。

他称，将勇于担当、开拓进取，继承和弘扬广东敢为人先的改革精神，抓住粤港澳大湾区建设的重大机遇，深入推进重点领域、关键环节改革攻坚。

此外，也加大营商环境改革力度，加快构建开放型经济新体制，努力当好国家参与全球竞争与合作的主力军；将聚焦短板，精准发力，坚持全省“一盘棋”的思路。

他指出，深入实施乡村振兴战略、区域协调发展战略，优化珠三角、东西两翼和粤北山区发展的格局，健全城乡融合发展体制机制，提高珠三角城市群辐射带动能力，全面推进美丽宜居乡村建设，加快补齐区域性城乡发展不平衡这块最大的短板。

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