中国首个新能源大数据创新园区青海开园

中国首个新能源大数据创新园区，今天（31日）在青海投入运营。该园区将通过打造大数据集聚和产业集聚的能源产业链，实现科研成果和创新服务的共享，促进产业链各方合作共赢。

据中新社报道，中国首个新能源大数据创新园区涵盖服务提供商、制造商、金融机构等新能源产业链企业，为入驻企业提供包括集控场地、信息通道、数据存储分析等在内的“数据公寓”式服务。

中国国家电网青海新能源大数据科技公司筹备组长王国强介绍，目前大唐、鲁能、绿电等新能源企业先后落户园区，试点接入首家国外和青海省外风电场，接入六家发电企业29座新能源场站，装机容量达841.69兆瓦。

据了解，青海太阳能理论装机容量可达47亿千瓦，约占中国的11%，是中国重要的区域能源接续基地和世界上大规模并网光伏电站最集中的地区。

据中国国家电网青海省电力公司统计数据显示，截至2017年末，青海新能源装机953万千瓦，占青海电网总装机的37.5%；2017年青海新能源电量实现在全国范围优化配置，全年外送新能源电量19.5亿千瓦时。

王国强介绍说：“依托天然的资源禀赋，在青海建设新能源大数据创新园区具有示范意义。”

王国强也说，园区现已吸引北京工业大数据中心、金风科技、华为公司等多家行业领先企业成为合作伙伴。2018年，更多新能源电站陆续接入平台后，将降低新能源电厂人员成本20%以上，预警模型准确率达到75%以上。

中国国家电网青海省电力公司董事、总经理董天仁表示，未来将发挥园区纽带作用，为政府、制造业、发电企业、电网公司提供覆盖新能源规划、设计、装备制造、建设、运营、检修、回收的全产业链服务。

此外，也满足产业链各方对共享电网科技、技术和资源积累的不同需求。

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