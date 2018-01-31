中国最高检：依法惩处黑恶势力犯罪 杜绝跑风漏气

中国最高检今天（31日）透露，最高人民检察院日前下发《关于充分发挥检察职能作用，深入开展扫黑除恶专项斗争的通知》（以下简称《通知》），对检察机关深入开展扫黑除恶专项斗争作出明确部署。

中新社引述上述《通知》指出，开展扫黑除恶专项斗争，是一项重大政治任务。中国各级检察机关要提升政治站位，增强责任感、使命感，全力投入扫黑除恶专项斗争。

《通知》强调，要运用法治思维和法治方式，突出打击重点，全面履行检察职责，确保依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪。

《通知》指出，一要准确把握法律政策界限。贯彻依法严惩方针，正确运用法律规定，加大对黑恶势力犯罪及其“保护伞”的惩处力度。

此外，坚持宽严相济刑事政策，对组织者、领导者、核心成员、骨干力量以及起重要作用的，要从严打击；对初犯、偶犯以及未成年人，依法从轻、减轻处理。

《通知》指出，正确把握“打早打小”与“打准打实”的关系，坚持实事求是，确保扫黑除恶打得准、打得狠，真正取得实效。

此外，依法加大惩处“保护伞”的力度，对利用职务便利包庇黑社会性质组织的，应当从重惩处。正确适用法律，结合案件实际，审查、分析黑社会性质组织的四个特征相互之间的内在联系，准确评价涉案犯罪组织所造成的社会危害，做到不枉不纵。

二要突出打击重点。严厉打击“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”，以及“软暴力”等犯罪。因地制宜、分类施策，结合本地实际，聚焦涉黑涉恶突出的重点地区、行业、领域，把打击锋芒对准人民群众反映最强烈的黑恶势力犯罪。

三要严格依法办案。切实把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，确保把每起案件都办成经得起法律和历史检验的铁案。加强对涉黑涉恶犯罪案件立案、侦查、审判、刑罚执行等诉讼活动的法律监督，促进严格执法、公正司法。

据报道，《通知》指出，要完善工作机制，加强调研指导，强化部门联动，形成扫黑除恶强大合力。推动建立扫黑除恶刑事司法与行政执法的衔接机制，坚决防止和纠正有案不移、有案不立、有罪不究、以罚代刑。

此外，与纪检监察机关建立问题线索快速移送、反馈机制，确保对每起黑恶犯罪案件及时深挖背后的腐败问题。积极参与对涉黑涉恶违法犯罪问题的综合治理，通过提出检察建议等方式促进有关部门堵漏建制，最大限度挤压、铲除黑恶势力滋生的空间和土壤。

另一方面，《通知》还特别强调，要加强组织领导和督促检查，充分发动和依靠群众，确保扫黑除恶专项斗争取得良好政治效果、法律效果和社会效果。

《通知》指出，各级检察院检察长要勇于担当，靠前指挥，亲自办理或督查督办黑恶势力犯罪案件，推动扫黑除恶专项斗争稳步有序进行，确保各项部署和措施落到实处。

此外，加强案件管理和督导检查，进一步规范司法，强化自身监督，严格工作纪律，杜绝跑风漏气，不断提高办理黑恶势力犯罪案件的能力、水平和公信力。

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