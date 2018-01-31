英首相“旋风”访华首站抵武大 中英签5.5亿英镑教育合作项目

英国首相特雷莎·梅访华首站抵达武汉，并于今天（31日）上午在武汉大学与中国青年一代积极互动。特雷莎·梅政府还宣布了与中方在教育领域的一系列合作项目，总价值达5.5亿英镑（10.22亿新元），包括继续派遣200名英国数学老师来华交流学习等。

据澎湃新闻今天报道，英国大使馆文化教育处官员卢卡斯在武汉现场表示，5.5亿英镑只是对整个市场价值的估计。

报道称，这些项目包括将此前已展开的双方数学老师交换交流计划进一步拓展至2020年，在未来两年内继续派遣200名英国数学老师来华交流学习。

此外，中英双方在学前教育方面共同启动人员培训；在职业教育方面的进一步合作；在中国进一步推动英语教学。

报道预计，这些项目将为英方创造800个就业机会。

特雷莎·梅表示，这些合作项目将使得“两个伟大国家的更多孩子和年轻人得以互相分享彼此的想法”，使得中英“黄金时代”的合作关系可以在未来持续数代之久。

据报道，特雷莎·梅今天在武汉的行程相当紧凑。上午10时半，特雷莎·梅一行来到武汉大学出席湖北英国教育文化交流展，并与学生互动交流。灵动青春形象大使、中国演员江疏影作为中国青年人的代表，向来宾介绍了该活动的成果。

特雷莎·梅随后参观了武大校史展台、武大辩论队展台，与武大辩论大队队员交谈。她之后还与武汉第四十九中学学生亲切互动，学生用英语向她问好。

凤凰网此前报道说，特雷莎·梅此行还将携英国商务代表团与中国多家企业签署合作协议。经济日报则引述英国媒体报道，指此次特雷莎·梅和中国的签单数目可能高达100多单。

其他行程安排也不乏亮点。工作人员介绍说，特雷莎·梅结束在武大的活动后，会登黄鹤楼远眺武汉三镇风光，并欣赏京剧表演。

之后，她会考察长江水资源和水生物保护情况。两项内容将各停留15分钟左右。

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