刘赐贵当选海南省人大常委会主任 沈晓明当选海南省省长

海南省第六届人民代表大会第一次会议第三次全体会议今天（31日）举行，选举刘赐贵为海南省第六届人大常委会主任，选举沈晓明为海南省人民政府省长。

据中新社报道，会议也选举许俊、何西庆、康耀红、林北川、陆志远、关进平为海南省第六届人大常委会副主任，屈建民当选为海南省第六届人大常委会秘书长。

此外，会议选举毛超峰、王路、刘平治、刘星泰、彭金辉、范华平、苻彩香为海南省人民政府副省长。

会议也选举蓝佛安为海南省监察委员会主任，陈凤超为海南省高级人民法院院长，路志强为海南省人民检察院检察长。

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