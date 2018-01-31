要“重建中华史观” 台孙文学校再推第五项公投

深蓝团体“孙文学校”今天（31日）召开记者会，宣布要推动第五个公投——“重建中华史观”公投。中国国民党前立委邱毅在会中指出，台湾人就是中国人，所以台湾史就是中国史，问题是蔡英文的台湾价值就是“去中国化”，完全背离中华文化。

据中通社报道，“孙文学校”总校长张亚中指出，过去20多年来，“去中国化”一直是“台独”分离主义者的核心目标。他们为了满足狭隘的意识形态，不惜以摧毁下一代的国族认同为代价。因此,希望透过“重建中华史观公投”，确保下一代不会忘了自已的国史。

面对年底台湾将举行“九合一”地方选举，孙文学校继日前已宣布将推动“反背信年金公投”“反促转条例公投”“重建文化伦理公投”,以及“‘总统府’改为台湾抗日英烈纪念馆”等四个公投项目之后，今天再推出第五个“重建中华史观公投”。

邱毅指出，台湾总统蔡英文所提的台湾价值其实就是“去中国化”、“台独”史观和诈骗文化，让台湾竞争力江河日下，企业运作没有诚信，台湾价值观被污染。

前课纲委员、佛光大学教授谢大宁则指出，之前从李登辉、陈水扁到马英九主政，台湾教育的历史课纲根本就不是把台湾史与中国史放在一个所谓的同心圆，而是在两个不同的圆。

谢大宁表示，如今蔡英文当局再修正，中国史已从历史课纲彻底消失，历史课纲已经变成“台独”史观的历史教育。中华史观被彻底清除，未来只要再加某年某月某日台湾宣布“独立”即可。

张亚中指出，过去20多年来，“去中国化”一直是“台独”分离主义者的核心目标。

他表示，古有“欲亡其国，先灭其史”的告诫，当人民对于自己的过去没有共同认同时，这个国家民族就像一个瓷器，掉在地面，自然就碎了。

因此，张亚中希望透过公投，要求当局重新修订课纲，以符合“宪法”的中华史观脉络，确保下一代不会忘了自已的国史。

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