中国省级政协完成换届

1月30日，山东省、吉林省、宁夏回族自治区完成省级政协换届。其中，付志方当选山东省政协十二届委员会主席，江泽林当选吉林省政协十二届委员会主席，崔波当选宁夏回族自治区十一届政协主席。至此，中国31个省区市政协换届已全部完成，31位省级政协主席已全部就位。

据《新京报》报道，梳理发现，这31位省级政协主席中，继续连任的有8人；十九届中央委员会成员有10人，占比32%；女性有6人，占比19%；有6位省委副书记转任省政协主席。

省级同职交流成为此次换届的一大看点，山东、河南、河北、安徽、湖北5省，省政协主席完成互调。此外，中宣部副部长、国务院新闻办公室副主任崔玉英，国务院副秘书长江泽林，则分别“空降”地方任政协主席。

另外，在此轮省级政协主席换届中，有8人连任：广东省政协主席王荣、西藏自治区政协主席帕巴拉·格列朗杰、北京市政协主席吉林、新疆维吾尔自治区政协主席努尔兰·阿不都满金、陕西省政协主席韩勇、辽宁省政协主席夏德仁、四川省政协主席柯尊平、湖南省政协主席李微微。

8人中，帕巴拉·格列朗杰最为年长，出生于1940年2月。帕巴拉·格列朗杰是宗教界著名爱国人士。1993年，帕巴拉·格列朗杰任职西藏自治区政协主席，至今已连续任职25年。

此轮省级政协主席换届，除了8人连任外，其余23位省级政协主席均为新当选，都由副部级晋升为正部级。

报道指出，这23人中，有6人都是由省委副书记转任省政协主席。

1月26日，姚增科当选江西省政协主席。姚增科生于1960年1月，他曾在中纪委纪检监察室、监察部工作，曾任监察部副部长，2015年出任天津市委常委、市纪委书记，1年后姚增科调任江西省委副书记。

1月28日，李佳当选内蒙古自治区政协主席。李佳生于1961年1月，早期在辽宁任职，2008年调任内蒙古自治区常委、组织部部长，2011年开始任内蒙古自治区副书记兼组织部部长，后又兼任政法委书记等职。

1月29日，有4位省委副书记履新省级政协主席：黄莉新当选为江苏省政协主席；黄晓薇当选山西省政协主席；毛万春当选海南省政协主席；王炯当选为重庆市政协主席。

黄莉新长期在江苏任职，曾任省委常委、无锡市委书记、南京市委书记等职，去年7月开始担任江苏省委副书记、常务副省长。黄晓薇素有“打虎女将”之称，曾长期在中纪委纪检监察室、监察部工作。2014年9月，黄晓薇“空降”腐败重灾区山西，担任省委常委、省纪委书记。

毛万春和王炯都属于异地调任。毛万春曾任职河南、陕西，2016年任陕西省委副书记。王炯曾在武钢集团、安徽省委、江苏省委工作，2017年5月调任河南省委副书记。此次任职重庆市政协主席，是王炯8个月内两度履新。

此外，此轮省级政协换届，还出现了山东、河南、河北、安徽、湖北5个省份政协主席异地交流的情况，这在近年来较为少见。

山东省政协主席此前为刘伟。1月21日，刘伟首次以河南省政协党组书记的身份亮相公开报道。1月28日，刘伟当选为河南省政协第十二届委员会主席。

河南省政协主席此前为叶冬松。1月21日，他以河北省政协党组书记身份，主持召开省政协党组（扩大）会议。1月28日，叶冬松当选为河北省政协十二届委员会主席。

河北省政协主席此前为付志方。1月21日，付志方以山东省政协党组书记出席相关会议。1月30日，付志方当选为山东省政协主席。

安徽和湖北则互调省政协主席。安徽省政协主席此前为徐立全。1月17日，他以湖北省政协党组书记的身份出席湖北省政协十一届五十六次主席会议。1月28日，徐立全当选为湖北省政协主席。

湖北省政协主席此前为张昌尔。1月17日，安徽省政协举行机关处以上干部大会，张昌尔首次以安徽省政协党组书记身份出席会议。1月27日，张昌尔当选为安徽省政协主席。

中国国家行政学院教授竹立家表示，现在干部异地交流已成为干部任免的一种制度。十八大以后，很多腐败案例显示，一个干部在一个地方任职时间久了，容易形成“圈子”、“山头”，拉帮结派。加强干部交流力度，已成为反腐防腐的一种举措，也会成为以后干部任免的一种趋势。

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