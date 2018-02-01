中国最高检：确保扫黑除恶打得准、打得狠

中国最高人民检察院1月31日下发通知，对检察机关深入开展扫黑除恶专项斗争作出明确部署，要求全国检察机关运用法治思维和法治方式，突出打击重点，全面履行检察职责，确保依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪。

新华社报道，通知要求各级检察机关贯彻依法严惩方针，正确运用法律规定，加大对黑恶势力犯罪及其“保护伞”的惩处力度。坚持宽严相济刑事政策，对组织者、领导者、核心成员、骨干力量以及起重要作用的，要从严打击；对初犯、偶犯以及未成年人，依法从轻、减轻处理。正确把握“打早打小”与“打准打实”的关系，坚持实事求是，确保扫黑除恶打得准、打得狠，真正取得实效。对利用职务便利包庇黑社会性质组织的，应当从重惩处。

对于“村霸”、宗族恶势力、“保护伞”以及“软暴力”等犯罪，最高检要求因地制宜、分类施策，结合本地实际，聚焦涉黑涉恶突出的重点地区、行业、领域，把打击锋芒对准人民群众反映最强烈的黑恶势力犯罪。同时，要切实把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关，确保把每起案件都办成经得起法律和历史检验的铁案。

通知指出，要推动建立扫黑除恶刑事司法与行政执法的衔接机制，坚决防止和纠正有案不移、有案不立、有罪不究、以罚代刑。与纪检监察机关建立问题线索快速移送、反馈机制，确保对每起黑恶犯罪案件及时深挖背后的腐败问题。

通知还特别强调，要加强组织领导和督促检查，充分发动和依靠群众，确保扫黑除恶专项斗争取得良好政治效果、法律效果和社会效果。

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