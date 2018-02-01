六拆“真普选”直幡 港府出动直升机花46万港元

自2014年占领行动期间，在香港狮子山出现“我要真普选”直幡后，过去几年都不断出现类似抗争手法，据香港渔农自然护理署记录，过去三年共录得十宗在郊野公园内非法展示大型直幅的个案，部分个案需跨部门联合移除条幅，每次出动二十至四十人，包括由政府飞行服务队出动直升机处理，六次行动单是出动直升机就总共花费46.2万元（港元，下同），最贵的一次就花逾十万元，但渔护署指，十宗个案均未能找到涉事人，未能采取进一步行动。

据香港星岛日报报道，近年狮子山郊野公园山头及西贡东郊野公园变成表达诉求的地方，曾出现“我要真普选”及“守护香港”等大型标语条幅，渔护署回应民建联立法会议员陈克勤的书面提问中，指由2015年至2017年，分别有三宗、四宗及三宗，在郊野公园内非法展示大型直幅的个案。

渔护署提供的数字当中，十个个案中，有六个个案需要出动政府飞行服务队，当中开支最高的是2015年1月4日，一幅写有“我要真普选”的大型黄底黑字直幡悬挂在西贡蚺蛇尖山顶，需要消防处、警队及政府飞行服务队联合行动，飞行服务队动用三架次直升机处理，运作成本高达十万零五千多元。

其次为去年3月26日特首选举当日，一幅“我要真普选”直幡被挂在狮子山郊野公园，需出动两架次直升机，行动历时两小时，运作成本约9万元。去年12月30日有一幅印有“守护香港”的直幡，出现在狮子山一带，同样需出动两架次直升机，运作成本约为8.1万元。

渔护署重申，根据“郊野公园及特别地区规例”，在未经郊野公园及海岸公园管理局总监许可的情况下，不得在郊野公园或特别地区内展示任何标志、告示、海报、条幅或广告宣传品，违反相关规定，最高可被判罚款2000元及监禁三个月。渔护署会对违反规例的个案进行调查，如有足够证据，会对违例人士提出检控，惟上述十个非法展示大型条幅的个案均未能找到涉事人，因此未能采取进一步行动。

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