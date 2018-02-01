2018中国铁路春运今天正式启幕

2018年中国铁路春运今天正式启幕。在这场为期40天的春运历程中，全国铁路将预计发送的3.9亿旅客人次。相比往年，同比增加3131万人次，增长8.8%，日均955万人次。

据澎湃新闻报道，今年的铁路春运客流结构呈现出一些新特征，探亲流、学生流保持稳定，但旅游流和务工流却呈现出一升一降的变化。

承担春运任务的最主要服务者——中国铁路总公司（以下简称铁总）提出了一个全新的春运理念——平安春运、有序春运、温馨春运，让旅客体验更美好。

首先，今年的春运购票体验，与往年相比是有所不同的，售票过程变得更加快捷顺畅，购票的成功率也有所提升。铁总相关负责人表示，这是因为对12306网站所展开的技术扩容，日售票能力从1000万张提高到了1500万张。曾被网友笑称为“高难度找不同”的12306网站购票验证码，也从去年的70%不用填验证码，优化至今年的85%不用填，同比提高15%。而且，改版后“铁路12306”APP系统架构和服务界面，还扩展了自动售票机发售异地票功能。

在车站售票处的窗口排长队购票的现象，也将极大缓解。据了解，今年春运的网购车票及手机购票的占比，将会分别达到80%，比去年再增加10个百分点。而且，在12306网站支付宝、微信支付功能基础上，今年还推广了售票窗口、自动售票机、列车车补、车站到补扫码支付。

更值得一提的是，12306网络售票背后还融入了“黑科技”——系统一旦识别出有非人为速度购票的风险，就会立即将疑似为机器或外挂抢票的用户列入慢速排队队列，让符合常规速度的人为购票用户在正常速度中排队。铁总介绍，这是在今年春运首次实行的慢速排队机制，是购票风险防控措施，可防范各类恶意抢票插件，目的就是为了遏制网络抢票，努力保证售票公平。不仅如此，铁路公安部门还组织开展了“猎鹰—2018”战役，全面打击倒卖车票违法犯罪活动。

其次，铁总表示，今年，他们已经通过多种措施最大限度地扩大了春运运输能力，节前平均每天可提供运能911万席位，同比增长5.2%；节后平均每天可提供运能933万席位，同比增长5.3%。春运期间，在每天开行图定旅客列车3819对基础上，节前每天加开旅客列车576对，节后每天加开旅客列车665对。

春运客流集中地区的运能安排也极大地增加了。节前，北京、广州、沪宁杭三大客流集中地区，共安排直通旅客列车1350对，同比增加59对；节后，成渝、武汉、南昌、合阜、湖南五大客流集中地区，共安排直通旅客列车821对，同比增加115对。备受关注的“蜀道难”问题，也将在今年的春运之中有所缓解，铁总表示，他们已充分利用西成高铁、兰渝铁路、渝贵铁路等新线能力，为的就是增加成渝地区运力供给。

同时，铁总给出的一组数字，代表着时代速度的高铁，将成为今年春运的主力军：预计动车组发送旅客占比将达到57.5%，同比提高4.8%；加开的旅客列车中动车组列车占比将从去年的36%，提高到今年的43%；节前节后客流高峰期，在京哈、京广、沪昆、贵广等方向，增开88.5对夜间高铁列车。

今年春运，北京至太原、西安、成都、沈阳，上海至昆明、厦门、合肥，南京至南宁，深圳至重庆，广州至兰州等方向，都将逐步增加开行“复兴号”。

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