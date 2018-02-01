马英九十万张春联被秒杀 党内人士：不选台北市长吗？

农历春节将至，台湾前总统马英九今年依惯例，推出与妻子周美青联名，马英九亲笔书写的“海宇熙春金鸡去，乾坤生意骏犬来”春联。但首版10万张，昨日中午起在全台24处发放后，今天已被索取一空，人气之高，让国民党内人士开玩笑说，马英九不选台北市长吗？

据台湾联合报报道，马英九昨日晚间在个人脸书表示，第二波已追加赶印，希望让有意索取者都能拿到，文末还祝网友“吉祥如意庆狗年”。

此外，由于不少向隅的民众抱怨可索取马英九春联的地点太少，党内同志则质疑马独厚马系成员或子弟兵，马英九晚间也顺势宣布再增加42个领取点，总计可领取点已增加为66个地方。但还是有网友立即留言抱怨“还是没有屏东”。

服务处被列入第一波春联发放点的马办发言人徐巧芯表示，虽限定每人只能领两张，但两天不到，两千已经发完，有外县市民众为了拿春联，还请快递到服务处收件，证明马英九人气。

同为马英九子弟兵，积极投入“马故乡”台北市大安文山区议员选举的党发言人钟沛君也说，昨天中午开放可索取春联后，电话接不完，一个下午就接了200多通。有民众为了突破限量每人两张规定，还扶老携幼一起来索取，她也乐于尽量满足。

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