中纪委委员：金融领域存重大隐患 监管猫鼠一家

据中共中央纪委监察部网站消息，中央纪委驻中国人民银行纪检组组长徐加爱在“纪委书记谈体会”的栏目中发表文章，谈及当前中国金融领域出现的一些重大风险隐患，比如金融监管中的“猫鼠一家”、“无照驾驶”以及众多非法集资等金融乱象。

文章称，金融是现代经济的核心，是“国之重器”。特别是央行工作，是货币政策的总闸门、金融风险的总关口，是政治性极强的工作。央行掌握着货币政策的制定权、金融政策的综合协调权、金融外交的谈判权和向党中央、国务院的建议权，如果掺杂着私心杂念，就是“动摇国本”的重大问题。

文章指出，当前，金融领域出现一些重大风险隐患，比如金融监管中的“猫鼠一家”、出现大量“无照驾驶”，以及众多非法集资等金融乱象。这其中有体制机制需要完善的问题，但说到底是人出了问题，在“四个自信”和“四个意识”上出了问题，是全面从严治党不力的集中体现。最近，驻人民银行纪检组先后与240位党委书记、纪委书记深度谈话，大家说到中央专项巡视之后，在人民银行党委、派驻纪检组的努力下，制度建设和基础工作已经有了很大改进，但“宽松软”“灯下黑”等现象还不同程度存在。派驻纪检组采取直面问题、强力回应、实名通报、刚性执纪、闭卷测试、明查暗访、随机抽查、紧盯不放、专项治理等措施，动真碰硬，收到一些实效。

文章提到，习近平在前不久召开的中央经济工作会议上强调，要重点抓好决胜全面小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。其中首仗是打好防范化解重大风险攻坚战。文章表示，除了做好重点领域风险防控和处置、坚决打击违法违规金融活动、加强薄弱环节监管制度建设外，更需要在治本上下功夫，推进全面从严治党同向发力，坚决铲除滋生各种金融风险的土壤，实现所有金融活动监管全覆盖、无例外、无缝隙、零风险。这就需要金融领域的各级纪检监察机关盯住这一目标发挥职能作用，着力发现和纠正党的领导弱化、党的建设缺失现象，督促各级党组织和党员干部牢固树立党的观念，推动完善坚持党的全面领导体制机制，完善民主集中制各项制度，把坚持和加强党的领导、维护党中央权威落实到纪律建设、监督执纪、巡视巡察、责任追究各个环节。

文章最后强调，作为中央纪委驻人民银行纪检组，必须不忘其本、不改其心、不移其志，不松劲、不停步、再出发，认真贯彻落实中央纪委二次全会精神，坚定扛起全面从严治党的政治责任。一是准确把握新时代纪检监察工作的新任务新要求，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指导思想，以坚持和加强党的全面领导为根本目标，以协助党委推进全面从严治党为主要任务，以督促落实党的十九大战略部署为工作主题，真抓实干、取得实效。二是充分发挥政治建设中纪检监察工作的独特作用，坚持以党的政治建设为统领，坚定拉响政治监督的警报，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决维护良好的政治生态。特别要聚焦“七个有之”开展专项治理，旗帜鲜明同违规逾矩、搞团团伙伙的行为作斗争，把政治上蜕变的两面人从党内及时辨别出来、清除出去。三是准确把握党章赋予的职责定位，聚焦主业、忠实履职，以监督为基础、以执纪为关键、以问责为保证，坚决拉起刚性执纪、严肃问责的红线，深化运用监督执纪“四种形态”，精准有序有效惩治腐败，特别是着力解决群众身边的腐败和作风问题，更加自觉地持续深化转职能、转方式、转作风，把新时代纪检监察工作做得更加精准、更加务实，让监督对象强烈感受到监督执纪问责就在身边，高质量完成党章赋予的职责任务。

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