曾钰成指基本法须与时并进：所有条文要50年不变？

香港立法会前主席曾钰成在《am730》专栏谈及《基本法》时，认为须“与时并进”，并质疑“所有条文要‘五十年不变’吗？ ”

据香港明报网报道，专栏题为《与时并进》 ，曾钰成表示，他日前举例说明在“一国两制”实践中，有若干重大举措不是按《基本法》规定实行，且在《基本法》里找不到条文可作依据，但他强调，这些例子不说明“一国两制”实践偏离了国家对香港基本方针政策，只说明多年前通过的《基本法》，不能涵盖“一国两制”发展中出现的问题和需要。

曾钰成解释，《基本法》颁布20多年，“世事变化之大之快，完全超出了人们的估计”，而香港和国家关系，也和30年前有天壤之别，故“《基本法》的条文不足以应付这些变化带来的所有问题，可说是理所当然的”。

曾钰成之后谈到修改《基本法》问题，指有些人或担心一旦打开修改《基本法》大门，“一国两制”更容易“变形走样”，但他重申，《基本法》已有规定，任何修改不得抵触中国政府在《中英联合声明》中阐明的对香港基本方针政策。

他以《中华人民共和国宪法》作例，称该法将于3月作第5次修改，以追上国家发展需要，“《基本法》作为国家宪法的‘子法’，在同一段时期却一成不变，似乎完全不用考虑与时并进”。

曾钰成最后反问：“《基本法》本身的所有条文要‘五十年不变’吗？如果像‘（高铁）一地两检’的问题陆续出现，‘严格按《基本法》办事’这声明的公信力，还可以维持多久？”

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