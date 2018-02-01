助台商返台 台海基会设紧急专线 协调增加运量

因台方暂缓核准，中国大陆两家航空公司日前宣布取消春节加班机计划，台湾海基会今日（2月1日）宣布，为协助春节期间台商从大陆返回台湾的需求，已经开设紧急服务专线电话，提供机位与购票相关谘询与协处，以及协助提供邻近城市转机或更换交通工具的谘询服务，呼吁台商及早因应调整安排。

据台湾《自由时报》报道，海基会表示，民航局已积极协调台湾各航空公司，提出加班机申请或是加大机型，增加运量。据了解，华航已向民航局申请加开9个加班机航班，目前尚待陆方核准，长荣航空则安排若干航班扩大机型，民航局同时也鼓励其他大陆航空公司申请加班机，提高载客量。

海基会指出，经与相关业者联系沟通，特别开设紧急服务专线，提供返乡需求民众来电洽询，紧急服务专线会在旅客提出相关需求及联络资料后，立即分传由4家旅行业者成立的联合服务中心，提供谘询与订位服务。

至于小三通疏运情况，海基会指出，已经协调华信、立荣、远东等航空公司，增开加班机因应需求，台湾国防部也会视情况需要，提供必要的接驳运量；有关经平潭往返台北或台中客轮返台，目前已知除2月15日至2月16日外，每天都有船航行平潭至台北或台中，且2月13日将增开一班至台北（有750座），2月14日则视天候及需求决定是否有加班船。

此外，海基会指出，其他因应方案还包括尽快改订其他航班返台，目前受影响的8个航点（上海浦东、无锡、南京、合肥、厦门、福州、杭州、长沙），目前定期航班与已核准的加班机，都仍有空位预订，呼吁尚未订位的民众可向各航空公司洽询，而原已预订176班加班机的旅客，建议尽速改订其他航班或经核准的加班机，或改订尖峰时期以外的航班。

海基会指出，台商还可经由香港、澳门中转返台，目前台港澳每日约有80个航班，可纾解相关春节运量，民航局正与台籍航空协调港澳航班的增班可能性，台籍航空也表示会评估市场需求适时增班。

免费试阅14天