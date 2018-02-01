中国商务部回应“特朗普将中国列贸易竞争对手”

针对特朗普发表国情咨文演讲时将中国列为美国的贸易竞争对手，中国商务部发言人高峰今天（1日）做出回应，他表示，在贸易领域，中方更倾向于把美方视作“伙伴”，希望美方摒弃冷战思维，不要把经贸问题政治化。

中新网报道，中国商务部今天举行例行新闻发布会，高峰回应相关提问时表示，希望美方所谓的“公平贸易”，是基于国际规则的公平贸易，而不是将单边标准凌驾于国际规则之上；所谓的“互惠贸易”，是基于市场行为的互利共赢，而不是将贸易视为“零和游戏”，不顾国情，以市场开放度作为判断互惠程度的唯一标准。

高峰指出，在贸易领域，中方更倾向于把美方视作“伙伴”。事实上，中美双方在经贸领域已经成为密不可分的合作伙伴，你中有我、我中有你。目前，中美互为最重要的贸易伙伴和投资来源地。2017年双边贸易额突破了5800亿美元。正如习近平主席指出的，中美经贸关系的本质是互利共赢，双方经贸合作给两国和两国人民带来了巨大的利益。

高峰称，希望美方摒弃冷战思维，不要把经贸问题政治化，真正顺应两国企业呼声，务实推进双边的经贸合作，不断做大共同利益的蛋糕，推动中美经贸关系沿着正确的方向前行。

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