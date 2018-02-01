已向蔡英文表态 吕秀莲有意参选台北市长

台湾前副总统吕秀莲今天（1日）首度对外松口，有意角逐2018台北市长选举，虽然还在审慎评估，但她说，“两个月前已和党主席蔡英文表态了”；至于党主席的想法，她说，“我非常耐心在等待”。

台湾中时电子报报道，吕秀莲说，她还在审慎评估中，尚未最后决定；她认为，首都若是没落，国家不可能起飞，台北市为政治首都，但是已经没落了，“选了一个素人的市长，也如市民付学费，让他学习做市长，他做的如何，大家可以打个分数”。

她说，台北市面临两岸关系越来越险峻，台北市不在只是首都，也是山海关，满清入侵，就是因为有人引清兵入关，未来两岸态势越来越险峻、越来越敏感，台北市作为山海关，必须要有强烈认同台湾的人，才能固守山海关。

吕秀莲表示，两个多月前她已跟主席表态，主席要权衡各方面，因为有县市还在初选，有些纷争需要，所以需要花点心思，“我非常耐心在等待，绝对尊重党的体制”。

至于民进党也有立委姚文智要参选，吕秀莲说，她因为还没有确定，但都是党的同志、好朋友，她想可以用什么最好的方式，都是为台湾。

吕秀莲表示，她替桃园服务过，未来也能为台北服务，这更重要。上次台北市长选举，她就有意愿，但党的意思就是全力支持柯文哲；但是这次党从上到下、从南到北，很少绿营、民进党的人会想要再让给柯文哲。所以她当仁不让，会跟姚文智会有好的协调、跟沟通。并表示，若党提名，“当然义不容辞”。

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