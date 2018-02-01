国家中心城市座次排定 北京上海广州居前三位

中国教育部《中国都市化进程年度报告》课题组、上海交通大学城市科学研究院日前联合发布《2017国家中心城市发展报告》。报告对目前已有的8个国家中心城市给出了综合评估排名，北京、上海、广州居前三位，之后依次为重庆、天津、武汉、成都和郑州。

据《经济日报》报道，课题组负责人、上海交大城市科学研究院院长刘士林介绍说，2005年“国家中心城市”理念的提出，使北京、上海等在经济发展、科技文化创新、交通通讯及生态治理等方面承担起更加重大的职责和使命。

刘士林表示，目前，国家中心城市已有北京、上海、广州、天津、重庆、成都、武汉、郑州8个，这是“全国城镇体系”一次新的提拔和排队。国家中心城市不仅在观念上改变了中国城市的范畴体系和分类框架，也在深层次上重构着中国新型城镇化的基本思路和发展道路。

报告显示，从8个国家中心城市的总体发展水平看，截至2015年，8个国家中心城市人口总量在全国占比为10.1%，GDP总量占比为18.42%，人均GDP是全国水平的1.89倍，GDP增长速度是全国水平的1.26倍。2015年8个国家中心城市的城市化率为77.97%，是全国平均水平的1.39倍。国家中心城市在国家区域和城镇发展中的“中心地位”初步形成并仍在快速发展。

刘士林建议，未来国家中心城市的规划建设有两点需要注意，一是在设立国家中心城市的标准方面，国家中心城市的核心职能是承担国家战略使命和战略意图。二是从中国区域发展战略的角度，下一个发力点应放在西北和东北，可考虑东北培育一个国家中心城市、西北培育一到两个。

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