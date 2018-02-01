美国会议员要求提名黄之锋等获诺贝尔和平奖

（早报讯）（香港讯）美国12名国会议员30日去信挪威诺贝尔委员会，提名黄之锋、罗冠聪及周永康这三名2014年雨伞运动（即“占中”）运动的青年领袖，竞逐2018年诺贝尔和平奖，“以褒扬雨伞运动以和平抗争捍卫《中英联合声明》所保障的高度自治和公民自由，并谋求政治改革和香港自决”。

据香港01报道，信中赞扬三人发起的雨伞运动，是香港有史以来最大规模民主运动，对香港法治、人权及政治自由有贡献。

信中也提到雨伞运动后，黄之锋等人被判入狱，罗冠聪更在宣誓风波失去议席，建议将诺贝尔和平奖颁予占领运动和三人。

信中指，“在北京对香港自治权的削弱之下”，运动仍以和平方式开展，“发起者面对恐吓、骚扰、刑罚和财政打压下”，依然显示勇气，以演说和政治行动挑战中央政府“对一国两制的侵蚀”。

信中又指，雨伞运动及相关领袖承袭过去和平奖得主的传统，形容伞运领袖是“自由与和平的斗士”(champions of peace and freedom)，值得获奖。

此外，信中也提到刘慧卿、何俊仁、李柱铭、梁家杰、梁国雄、陆恭蕙、戴耀廷、朱耀明、岑敖辉、陈文敏和陈方安生等人，指雨伞运动基于历代民主人士的努力。

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