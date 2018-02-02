业绩超预期的阿里巴巴却遭遇18个月来最大跌幅

打开阿里巴巴的财报，无论是利润还是营收都远超市场预期，然而这家中国最大电商的股价却在纽约创下了一年半以来最大的单日跌幅。彭博汇总的数据显示，在靓丽的业绩背后，有一些数据却出现了让投资者不安的迹象。

据彭博社报道，阿里巴巴第三财季的毛利率下降到了57.76%左右，创下了该公司数据可追踪以来最低纪录。这也是连续第三个季度出现下滑。彭博汇总的分析师预估为60.5%，实际所报落后分析师预期的程度为2016财年第四季以来最大。

与此同时，阿里巴巴第三财季的销售及营销开支同比增速大幅攀升至90.2%，创下了2015财年第四季以来最高。

此外，彭博汇总的数据显示，阿里巴巴在本报告期内主营业务收入成本急剧增加，达到了有数据可追溯以来的最高峰350.8亿元人民币。

“整体来说，阿里巴巴依然保持快速增长，但是销售成本大幅增加，显示企业继续获取用户的压力非常大，” 在多伦多的毕肯证券学院联合创始人童红学接受彭博采访时还指出，此前阿里巴巴为了剥离金融业务不惜与雅虎等撕破脸，此次又重新入股蚂蚁金服33%，也引发了投资人疑虑。

阿里巴巴周四在纽约证交所收盘下跌5.9%，创下2016年6月1日以来最大单日跌幅，报192.22美元（约251.4新元）。尽管如此，童红学认为目前阿里巴巴股价“还处在正常调整范围，中长线上升趋势没有遭到破坏。”



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