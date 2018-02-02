陆委会：大陆藉特定团体破坏台湾秩序

陆委会主委张小月日前表示，今年将健全两岸法制的防卫机制，避免中共特殊统战或政治目的，中国国台办前天批评这是拿两岸交流开刀，升高两岸对抗。陆委会副主委邱垂正昨日严正驳斥，指控对岸借由影响特定政治团体或黑道势力破坏台湾社会秩序，以及不当拉拢台湾青少年及村里人员赴陆旅游、就学、就业。

据《自由时报》报道，邱垂正强调，政府对于上述中国各种非正常两岸交流作为的样态，都已有所掌握，并将对于一些可能危害台湾人民福祉，破坏两岸正常交流秩序的活动，努力检视现行法规，进一步强化法制基础。

政府将强化两岸法制的防卫机制

邱垂正指出，自从前年520以来，中国大陆有关方面除假借两岸交流之名进行矮化，并更改台湾国立大学校名，刻意操作、回避绿色执政县市交流，还企图激化台湾内部蓝、绿对立，利用台湾民主自由体制，影响特定政治团体或黑道势力破坏社会秩序，甚至刻意进入各级学校、地方基层，以低价或免费旅游为诱因，吸引青少年及村里人员赴陆旅游、就学、就业，进行不当拉拢，这些绝非正常交流的样态。

邱垂正表示，为了维护台湾的民主体制，陆委会今年将检讨两岸条例及相关法规，并检视政府相关管理作为，强化两岸人流安全管理，对于可能伤害国家主权、违害人民福祉、伤害台湾自由民主社会的不当行为，事前预防，但也会对正常交流持续检讨开放，便利人员往来。

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